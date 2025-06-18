Канада резко выступает против восстановления членства России в G8

Премьер-министр Канады Марк Карни резко раскритиковал заявления Дональда Трампа о возможном возвращении России в состав «Большой восьмерки». Карни назвал подобные высказывания оскорбительными для украинского народа, напомнив о событиях 2014 года, которые привели к исключению России из G8, пишет Politico.

Конфликтная ситуация возникла на саммите G7 в Кананаскисе, где Трамп вновь высказался за восстановление членства России в клубе ведущих мировых держав. После отъезда американского президента Карни использовал более жесткие формулировки, заявив, что присоединение Крыма и действия России на востоке Украины исключают возможность обсуждения возвращения Москвы в G8, сообщают "Ведомости".

Трамп покинул саммит досрочно, объяснив это необходимостью решения неотложных вопросов, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Позже он уточнил, что причина его отъезда была «гораздо более серьезной», чем урегулирование конфликта между Ираном и Израилем.