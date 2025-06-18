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Детские инвестиционные счета разрабатывают в России

Инструмент будет интересен только 7-10% семей, предполагают эксперты.

Минфин и ЦБ работают над созданием детских ИИС – аналогов индивидуальных инвестиционных счетов для несовершеннолетних. Согласно концепции, родители смогут открывать такие счета с рождения ребенка, пополнять их и передавать в доверительное управление. Об этом пишет газета «Известия».

– Вероятно, 60% средств с детских ИИС будут вкладываться в облигации федерального займа, около 20% – в бонды устойчивых российских компаний, а в акции – только оставшиеся 20%, — предположил директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

Ключевой вопрос – предоставление родителям налоговых вычетов за вложения на детские ИИС, как во «взрослой» версии. По аналогии с зарубежными аналогами, накопленные средства ребенок сможет получить после совершеннолетия или использовать досрочно – например, на образование.

Большинство семей с двумя и более детьми тратит большую часть дохода на потребление, отметил экономист Андрей Бархота. По его оценкам, возможность пользоваться инструментами семейных инвестиций будут лишь у 7-10% семей.

Ранее стало известно, что в первом квартале клиенты брокеров внесли на индивидуальные инвестиционные счета 36 млрд рублей, что почти вдвое меньше, чем в предыдущем периоде.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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