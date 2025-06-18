Зеленский разочарован: встреча с Трампом на G7 не состоялась

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел подавленным на саммите G7 в Канаде после того, как его встреча с президентом США Дональдом Трампом не состоялась, сообщает The Guardian.

Во время разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо Зеленский подчеркнул необходимость поддержки союзников для поддержания боеспособности украинских военных до завершения мирного процесса. Он также выразил готовность Киева к немедленному прекращению огня, сообщает газета "Ведомости".

Украинские дипломаты были разочарованы и озлоблены, узнав, что Зеленский пролетел 8000 км до конференции G7, только чтобы обнаружить, что Трамп вернулся домой накануне их встречи. В дополнение к этому, США наложили вето на совместное заявление по Украине, принятое на саммите, утверждая, что его формулировка была слишком антироссийской и могла помешать переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Некоторые украинские чиновники теперь сомневаются, стоит ли Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе, поскольку нет уверенности в присутствии Трампа.

Трамп заявил о намерении вернуться домой в первый день саммита G7 в Кананаскисе, ссылаясь на необходимость стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где продолжаются удары между Израилем и Ираном. Berliner Zeitung отметило, что отмена встречи Трампа и Зеленского стала болезненным ударом для Киева, что свидетельствует о снижении приоритета украинского конфликта для США.