Иркутская нефтяная компания (ИНК) примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Участники могут встретиться с представителями компании и получить карьерные консультации на площадке мероприятия в Иркутске и Усть-Куте.

В Иркутске ярмарка состоится 27 июня в Международном выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» по адресу: улица Байкальская, д. 253А. В Усть-Куте мероприятие пройдет 27 и 28 июня в Центре занятости населения города, улица Реброва-Денисова д.3). Время проведения ярмарки – 10:00 до 16:00.

На ярмарке вакансий в Иркутске компания будет представлена в двух павильонах и на уличной площадке. В первом специалисты блока управления персоналом компании проведут презентацию «ИНК – работодатель», организуют индивидуальные карьерные консультации и предоставят участникам возможность получить профессиональные рекомендации по трудоустройству и расскажут о возможностях для молодых специалистов и специалистов с опытом работы. Желающие смогут заполнить анкеты для трудоустройства.

Во втором павильоне будет организована зона профессиональных проб, где будет установлен тренажер по сварке. Также планируется встреча участников с амбассадором компании из ИРНИТУ, который расскажет о своей истории успеха. Ожидается, что во Всероссийской ярмарке вакансий в Иркутске примут участие свыше 10 тыс. человек.

В Усть-Куте жители города смогут встретиться с представителями компании, получить карьерные консультации, узнать о программе «ПрофСтарт» и заполнить резюме.

Программа «ПрофСтарт» ориентирована на местных жителей без высшего образования и опыта работы, предусматривает официальное трудоустройство с первого дня обучения, выплату заработной платы и полный социальный пакет: ДМС, санаторно-курортный отдых, дополнительное обучение, частичную оплату детского отдыха и др. Благодаря этой программе более 70 жителей Усть-Кута за этот год получили востребованные профессии и стали сотрудниками Иркутского завода полимеров. Набор специалистов продолжается.