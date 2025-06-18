Рабочий погиб в Шелехове во время валки аварийных деревьев

Возбуждено уголовное дело.

Фото из Telegram-канала «Следком 38»

11 июня в 6-м квартале города Шелехова люлька трактора с двумя работниками сорвалась с высоты 7 метров. Один из мужчин скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Иркутской области.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия, рассматривая версию нарушения правил безопасности при проведении работ.

Ранее в Иркутске неизвестные подожгли торговый павильон у Центрального рынка. Найти злоумышленников удалось необычным способом.