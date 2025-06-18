Суд Гааги отказал Украине в конфискации активов «Газпрома»

Компенсацию за утраченное зерно требовала компания «Жнива».

Окружной суд Гааги отклонил иск украинской сельхозкомпании «Жнива», требовавшей компенсации за утраченное зерно на сумму 9 млрд рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные суда.

Украинская сторона пыталась взыскать активы «Газпрома» в Нидерландах, утверждая, что компания является «вторым я» российского государства. Однако суд постановил, что в таком случае на «Газпром» распространяется государственный иммунитет, защищающий его активы от конфискации. Решение стало очередным поражением Украины в попытках получить компенсацию через зарубежные суды.

Напомним, что в апреле «Газпром» установил новый рекорд поставок газа населению.