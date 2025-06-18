Мобильную связь ограничили у аэродромов в Иркутской области после атаки дронов

Вблизи двух аэродромов в Иркутской области – в городе Братске и Усольском районе – ограничили мобильную связь. Эти изменения связаны с атакой дронов, которая случилась в начале июня в Приангарье.

В соответствии с указом губернатора региона Игоря Кобзева, у аэропорта Братска вводится 5-километровая зона, возле военной части в Среднем – 7-километровая. Здесь будет ограничен доступ к сетям 3G и 4G, при этом Wi-Fi и стационарный Интернет будут работать в обычном режиме.

Представителям бизнеса, которые работают на этих территориях, рекомендуют установить Wi-Fi для беспроблемного проведения оплаты.

Меры направлены на защиту от террористических посягательств с использованием средств связи.

Напомним, первая в Сибири атака дронов произошла в поселке Средний Усольского района 1 июня. Устройства ВСУ вылетели из фуры. Неравнодушные граждане пытались сбить БПЛА вручную, уничтожив часть из них. В настоящее время ведутся поиски людей, причастных к запуску оборудования.