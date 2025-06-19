Пять общественных пространств благоустроят в Иркутске в 2025 году

В Иркутске ведется благоустройство пяти общественных пространств – парка «Комсомольский», аллеи «Здоровья», северной части острова Юность, территории у танка «Иркутский комсомолец» и площадь Декабристов. Работы выполнят в этом году.

Возле танка «Иркутский комсомолец» провели бетонирование подпорных стен, завершили демонтаж опалубки, скоро начнется обустройство лестниц и пандусов. На территории аллеи «Здоровья» уложен нижний слой основания на тротуаре, проводится устройство верхнего, завершается прокладка кабеля, установка бордюров.

На площади Декабристов демонтировали брусчатку и бортовые камни, выкопали котлован под памятник, обустроили основание нового фундамента, выполнили вертикальную планировку и отсыпку нижнего слоя пешеходной дорожки. Сейчас прокладывают кабели наружного освещения.

На острове Юность обустроили свайное поле для открытой площадки, выполнили устройство ростверка и основания под подсобное помещение.

В парке «Комсомольский» завершили демонтаж всех цоколей и пьедесталов, а также очистку металлических секций ограждения. Завершается изготовление каркасов и разбор входной группы с улицы Авиастроителей. Начат демонтаж опор освещения.