Образовательное учреждение в Приангарье не заплатило предпринимателям 2 млн рублей

В городе Бодайбо Иркутской области выявили крупный долг перед предпринимателями. Деньги им не заплатило местное образовательное учреждение.

Известно, что организация заключила контракты на предоставление услуг электроснабжения, поставку персональных компьютеров и другого оборудования, необходимого для учебного процесса.

«Подрядчики свои обязательства выполнили, однако заказчик в полном объеме денежные средства хозяйствующим субъектам не перечислил. Сумма задолженности превысила 2 млн рублей», – пояснили в региональной прокуратуре.

Директору внесли представление, после чего долг был полностью погашен.