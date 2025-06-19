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Образовательное учреждение в Приангарье не заплатило предпринимателям 2 млн рублей

В городе Бодайбо Иркутской области выявили крупный долг перед предпринимателями. Деньги им не заплатило местное образовательное учреждение.

Известно, что организация заключила контракты на предоставление услуг электроснабжения, поставку персональных компьютеров и другого оборудования, необходимого для учебного процесса.

«Подрядчики свои обязательства выполнили, однако заказчик в полном объеме денежные средства хозяйствующим субъектам не перечислил. Сумма задолженности превысила 2 млн рублей», – пояснили в региональной прокуратуре.

Директору внесли представление, после чего долг был полностью погашен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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