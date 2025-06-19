Строительство самой большой в Иркутске школы хотят завершить в этом году

В Ленинском округе Иркутска ведется строительство самой большой в городе школы. Она сможет вместить более 1,5 тысячи учеников. Завершить основные работы на объекте рассчитывают к концу года.

«Строительство школы по нацпроекту "Образование" ведется с опережением графика. Завершить основные работы планируется в декабре, после чего начнется оснащение оборудованием», – сообщили в мэрии.

Концепция оформления школы будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: на фасаде здания разместят масштабное художественное панно, связанное с подвигами героев войны и символикой России.

В школе появятся не только стандартные кабинеты, но и центр добровольчества, музей, театр, бассейн, современный зал для занятий различными видами физической активности. На прилегающей территории оборудуют пространство для проведения торжественных мероприятий, спортплощадку и игровую зону.

Школу строят на улице Ярославского.