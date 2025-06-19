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Потери россиян от мошенников в 2025 году могут превысить 330 млрд рублей

Только у клиентов Сбера злоумышленники пытались похитить 170 млрд.

По данным Сбербанка, ущерб от действий кибермошенников в текущем году может достичь рекордных 330 млрд рублей. Как сообщил ТАСС зампред правления банка Станислав Кузнецов, только клиентам Сбера злоумышленники безуспешно пытались похитить более 170 млрд рублей.

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«В этом году мошенники безуспешно пытались похитить у клиентов Сбербанка более 170 млрд рублей. Мы также вернули с начала года со счетов дропперов 1,7 млрд рублей – больше, чем за весь прошлый год. По нашим оценкам, с начала года мошенники похитили у россиян более 80 млрд рублей, это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если динамика сохранится, то ущерб по итогам года может составить 330-340 млрд рублей», – сказал Кузнецов.

Кузнецов отметил отсутствие единой системы учета киберпреступлений в России и предложил создать национальную цифровую платформу для мониторинга инцидентов с использованием ИИ. Сбербанк также выступает за ужесточение законодательства, включая лицензирование оборудования для массовых рассылок и уголовную ответственность за создание фейковых аккаунтов. Особое внимание предлагается уделить борьбе с дропперами – посредниками в схемах по обналичиванию украденных средств.

Ранее стало известно, что банки стали выявлять больше дропов. Например, в 2024 году – более 148 тыс., что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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