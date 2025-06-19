Потери россиян от мошенников в 2025 году могут превысить 330 млрд рублей

Только у клиентов Сбера злоумышленники пытались похитить 170 млрд.

По данным Сбербанка, ущерб от действий кибермошенников в текущем году может достичь рекордных 330 млрд рублей. Как сообщил ТАСС зампред правления банка Станислав Кузнецов, только клиентам Сбера злоумышленники безуспешно пытались похитить более 170 млрд рублей.

«В этом году мошенники безуспешно пытались похитить у клиентов Сбербанка более 170 млрд рублей. Мы также вернули с начала года со счетов дропперов 1,7 млрд рублей – больше, чем за весь прошлый год. По нашим оценкам, с начала года мошенники похитили у россиян более 80 млрд рублей, это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если динамика сохранится, то ущерб по итогам года может составить 330-340 млрд рублей», – сказал Кузнецов.

Кузнецов отметил отсутствие единой системы учета киберпреступлений в России и предложил создать национальную цифровую платформу для мониторинга инцидентов с использованием ИИ. Сбербанк также выступает за ужесточение законодательства, включая лицензирование оборудования для массовых рассылок и уголовную ответственность за создание фейковых аккаунтов. Особое внимание предлагается уделить борьбе с дропперами – посредниками в схемах по обналичиванию украденных средств.

Ранее стало известно, что банки стали выявлять больше дропов. Например, в 2024 году – более 148 тыс., что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году.