Сбербанк дал три главных совета для защиты от мошенников

В мобильном приложении банка доступно около 20 защитных функций.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в преддверии ПМЭФ назвал основные правила безопасности для защиты от мошенников. Главные рекомендации – не общаться с незнакомцами по телефону и в мессенджерах, повышать финансовую грамотность и использовать специальные сервисы защиты. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

«Не общайтесь с незнакомыми людьми по телефону или через мессенджеры, кем бы они ни представлялись. Повышайте собственную киберграмотность, обучайте своих детей и родителей. Для этих целей существует множество ресурсов, Сбер, например, создал портал «Кибрарий» – там мы публикуем информацию обо всех самых актуальных мошеннических схемах и способах противодействия им. Информацией с «Кибария» могут свободно пользоваться государственные и частные организации во всех регионах нашей страны, чтобы просвещать людей», – рассказал он.

В мобильном приложении Сбербанка доступно около 20 защитных функций, включая определитель мошеннических звонков, антивирус и сервис экстренной блокировки счетов при подозрении на обман. Кузнецов подчеркнул, что эти инструменты помогают быстро обезопасить свои средства даже в случае попадания на уловки злоумышленников.

Ранее стало известно, что банки стали выявлять больше дропов. Например, в 2024 году – более 148 тыс., что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году.