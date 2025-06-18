Сбер обнаружил более 200 сообществ мошенников, арендующих аккаунты для обмана

Число атак через мессенджеры выросло в 3,5 раза.

В первом квартале 2025 года злоумышленники ежедневно совершали около 6 миллионов мошеннических звонков россиянам, при этом количество атак через мессенджеры выросло в 3,5 раза. Как сообщил ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, банк выявил свыше 200 преступных сообществ, которые платят гражданам за аренду их аккаунтов для обзвона жертв и рассылки дипфейков.

«Мошенники стали активно захватывать или создавать фейковые аккаунты для обзвонов, а также брать аккаунты в аренду. Нам известно более 200 сообществ, которые занимаются этим видом преступления, и уже передали свои аккаунты в аренду преступникам более 105 тысяч человек, 80% из них – несовершеннолетние. Потом с этих аккаунтов совершаются рассылки по списку контактов или звонки, в том числе с использованием дипфейков», – рассказал Кузнецов.

Для защиты клиентов Сбербанк внедрил в мобильном приложении бесплатный сервис «Определитель номера», который автоматически блокирует подозрительные звонки. С начала года система уже обработала на 30% больше вызовов, чем за аналогичный период 2024 года, эффективно пресекая попытки мошенничества.

Ранее стало известно, что банки стали выявлять больше дропов. Например, в 2024 году – более 148 тыс., что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году.