Сбер ко Дню России выпустил лимитированные «Карты края»

Новый лимитированный дроп Сбера «Карта края» вдохновлен Картой России, которая объединяет сотни народов от края до края. Сбер пригласил художников из пяти регионов страны, чтобы совместно создать дизайны карт с мотивами из фольклора их родных мест. СберКарты и стикеры можно будет оформить в мобильном приложении СберБанк Онлайн и в веб-версии с 16 июня.

На пластиковых картах, платёжных стикерах и виртуальных картах появятся мифические животные, священные символы и значимые объекты из Татарстана, Башкортостана, Якутии, Бурятии и Санкт-Петербурга. Эти регионы выбраны не случайно, согласно последней переписи населения эти национальности — одни из самых многочисленных на территории России, а Санкт-Петербург является культурной столицей России.

В Москве с 21 по 30 июня будет работать поп-ап в арт-пространстве Дом Культур, где карты, созданные художниками, предстанут перед зрителями в виде настоящих ковров. А с 27 по 29 июня здесь можно будет оформить «карту края» и получить в подарок памятный мерч проекта. Также, специально для проекта башкирская группа AY YOLA с помощью нейросетей «переоденется» в национальные костюмы каждого региона под свою песню Homay.

«С самого детства меня привлекала тема мифов и сказок. И для дизайна карты я подумал о таком символе буддистской культуры, как Конь Ветра, Хии Морин. Это такой обрядовый флажок в буддийской традиции. На таких флажках пишут имена людей и вывешивают на ветру, и развеваясь, он знаменует благополучие. Для меня же этот конь ещё и символ свободы. Возможно, это одна из самых важных моих работ. Потому что она связана не только с моим представлением о бурятской культуре, но и с представлением, наверное, каждого живущего в Бурятии человека», — Амгалан Ринчичнэ, Бурятия. Карта «Конь ветра».

«В этом проекте я нарисовала девушку с длинными косами, на концах которых находятся чулпы. Это такие украшения, которые носили татарские девушки и сто лет назад, и носят сегодня, просто немного поменяв их форму. Есть такое выражение: “Татарку сначала слышат — а потом уже видят.” Это как раз про украшения, которые звенели при ходьбе. Их было много, они были сделаны из монет, металла, от этого они сильно звенели и этот звук можно было услышать раньше, чем увидеть человека. В качестве фона я выбрала татарский орнамент. Я нашла его в книге Фуада Валеева — он был большим исследователем нашей культуры», — Зульфия Илькаева, Татарстан. Карта «Услышать и увидеть».

«Для карты я создала образ женщины в дьабака. Женщина в дьабака — это мост. Её лик собирает воедино осколки времён, голоса духов, узоры мерзлоты и тепло человеческого дыхания, напоминая: даже в эпоху распада связей, культура Саха продолжает ткать своё полотно — из льда, огня и памяти. «Сакральные отсветы» интерпретируется как многомерный диалог между временем, памятью и духовным наследием, пронизанный уникальным колоритом Якутии. Главный символ выступает техника коллажа. Это метафора культурного наслоения, где прошлое не исчезает, а становится частью современности, как слои льда хранят историю земли Саха», — Йэн Сур, Якутия. Карта «Сакральные отсветы».

«Исконно башкирский орнамент представляет собой не просто декоративный элемент, а глубокий визуальный код, в котором зашифровано мировоззрение народа. В своей работе я объединила характерные для башкирского орнамента геометрические и растительные мотивы, где основой композиции стал кускар — символ бараньих рог, скотоводства, трав и плодородия», — Нелли Акчурина, Башкортостан, карта «Бәрәкәтлек».

«В этой работе в качестве референса я использовала узор Павлопосадского платка. Это целое произведение искусства, такой платок расписывается вручную и отличается своим особенным мотивом и изображением. А сегодня это буквально мост между поколениями, ведь до сих пор, даже спустя 200 лет, девушки носят такие платки. Работая над этим дизайном, мне хотелось изобразить не просто мотив, а показать, как девушка буквально растворяется в этой всей цветности и цветочности. Мне интересно работать с растительностью, с ботаникой, с орнамикой», — Полина Майер, Санкт-Петербург, карта «Слияние».