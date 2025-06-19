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Блогершу из Иркутска, оскорбившую участников СВО, оштрафовали

За дискредитацию ВС РФ она может заплатить от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее в интернете появилась информация о том, что правонарушительницу отправили на лечение в психоневрологический диспансер. В МВД сообщения опровергли: учреждение она покинула накануне.

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«На блогера, оскорбившую участников СВО, еще 13 июня составлен административный протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию ВС РФ. Материалы направлены в Кировский районный суд города Иркутска для принятия решения. Санкция статьи предусматривает денежный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей», – заявили в МВД.

Полицейские призывают доверять только официальным источникам информации и скептически относится к сведениям, распространяемым в интернете сомнительными источниками, цель которых зачастую только привлечь внимание.

Напомним, что в День России она записала ролик, в котором раскритиковала праздник и российских военнослужащих. Общественность резко отреагировала на публикацию. Правоохранительные отреагировали – автора видео, бывшую бортпроводницу с судимостью, доставили в отдел полиции для проведения проверки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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