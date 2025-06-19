Подростки в Иркутской области стали на 36% востребованнее у работодателей

С начала года они получили больше 50 тыс. предложений.

По данным рекрутингового сервиса hh.ru, с начала 2025 года соискатели в возрасте 14-18 лет получили свыше 50 тыс. приглашений на работу – на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший спрос наблюдается в сферах продаж и обслуживания клиентов (32% предложений), а также на позиции домашнего персонала (22%) и в розничной торговле (16%).

Работодатели чаще приглашают на собеседования девушек-подростков – в среднем 4 предложения на одно резюме против 3,5 у юношей. Популярность молодежи на рынке труда продолжает расти, особенно на позиции начинающих специалистов с гибкими условиями работы.

Ранее стало известно, что каждый второй в Приангарье сталкивается с низкими зарплатами при поиске работы, а 39% сомневаются в своих навыках.