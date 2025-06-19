Путин о Трампе: личная встреча возможна, но нужна серьезная подготовка

Президент России Владимир Путин заявил, что личная встреча с президентом США Дональдом Трампом могла бы быть весьма полезной, однако она требует тщательной подготовки. Об этом он сообщил в ходе общения с руководителями ведущих мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Путин выразил надежду на восстановление полноформатных российско-американских отношений и отметил, что Москва поддерживает контакты не только с Трампом, но и с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, сообщает газета "Ведомости".

В ходе встречи президент РФ также согласился с позицией Трампа о том, что военный конфликт на Украине мог бы не начаться, если бы Трамп был президентом США на предыдущем сроке. Путин напомнил, что предлагал тогдашнему президенту США Джо Байдену отказаться от политического курса, который его администрация навязывала Киеву.