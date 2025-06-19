МТС запустила онлайн-продажи гибридных автомобилей для жителей Иркутской области

Цифровая экосистема МТС объявляет о подписании в рамках ПМЭФ-2025 соглашения о стратегическом сотрудничестве с дистрибьютором автомобилей «МБ РУС». Стороны планируют развивать продажи автомобилей в розничных каналах МТС. Так, в интернет-магазине МТС уже открылись продажи гибридных автомобилей AITO SERES, в том числе для жителей Иркутской области.

Приобрести автомобили в интернет-магазине МТС могут жители более чем 30 регионов России, включая жителей Приангарья. Для этого, достаточно оставить заявку на сайте, после чего специалисты дилерского центра AITO SERES свяжутся, предложат тест-драйв и расскажут подробно об условиях покупки.

В ближайшее время автомобили также станут полноценной частью розничного канала продаж экосистемы. Модели AITO SERES M5 и M7 появятся во флагманских салонах Москвы, Казани, Красноярска, Перми, Екатеринбурга и Красногорска. Кроме того, в Санкт-Петербурге, в котором в апреле этого года стартовали первые продажи автомобилей, расширится количество точек продаж. В рамках проекта салоны МТС выступают площадкой для демонстрации автомобилей. Клиенты могут ознакомиться с автомобилями, получить подробную консультацию, записаться на тест-драйв и совершить покупку.