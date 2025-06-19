Путин готов к встрече с Зеленским, но сомневается в его легитимности

Президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но поставил под сомнение его легитимность. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин подчеркнул, что готов к встречам с любыми лидерами, включая Зеленского. Однако он напомнил, что украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при введении военного положения. Это ставит под вопрос, кто будет иметь право подписывать возможные соглашения, передаёт газета "Ведомости".

Путин также отметил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо искать решения, которые не только приведут к прекращению боевых действий, но и обеспечат устойчивый мир в будущем. Он согласился с мнением Дональда Трампа о том, что если бы Трамп был президентом США в момент начала конфликта, спецоперация могла бы не начаться.