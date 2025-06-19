Новости

Путин готов к встрече с Зеленским, но сомневается в его легитимности

Президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но поставил под сомнение его легитимность. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Читайте также:

Путин: потери Украины превышают мобилизацию, ситуация ухудшается
19 июня 2025
Путин: новая встреча с Украиной возможна после 22 июня
19 июня 2025

Путин подчеркнул, что готов к встречам с любыми лидерами, включая Зеленского. Однако он напомнил, что украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при введении военного положения. Это ставит под вопрос, кто будет иметь право подписывать возможные соглашения, передаёт газета "Ведомости".

Путин также отметил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо искать решения, которые не только приведут к прекращению боевых действий, но и обеспечат устойчивый мир в будущем. Он согласился с мнением Дональда Трампа о том, что если бы Трамп был президентом США в момент начала конфликта, спецоперация могла бы не начаться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (539)


Реклама на сайте

Ново-Ямской – пригородный район в Пивоварихе
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе
Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»
«В ИЖС – глобальный сдвиг». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новых правилах игры на загородном рынке
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес