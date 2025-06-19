Путин: новая встреча с Украиной возможна после 22 июня

Президент России Владимир Путин сообщил, что новая встреча делегаций России и Украины может состояться после 22 июня, и обсуждения по этому поводу продолжаются. Он подчеркнул стремление Москвы как можно быстрее завершить конфликт, предпочтительно мирным путем.

Переговорные группы России и Украины находятся в контакте и договариваются о встрече после 22 июня, рассказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Помощник президента Владимир Мединский возглавляет российскую группу, а министр обороны Рустем Умеров — украинскую, передаёт РБК.

Путин выразил готовность к содержательным переговорам по принципам урегулирования, подчеркнув необходимость готовности украинской стороны и влияния западных спонсоров на достижение договоренностей, а не на продолжение боевых действий.

Президент также отметил, что американский президент Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию. Путин добавил, что Россия хочет завершить конфликт как можно быстрее и лучше всего мирным путем, если удастся договориться.

Напомним, первый за три года раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел 16 мая в Стамбуле, второй — 2 июня.