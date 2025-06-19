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Путин: потери Украины превышают мобилизацию, ситуация ухудшается

Президент России Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации. На встрече с главами международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что укомплектованность подразделений украинской армии достигает лишь 47%.

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Путин подчеркнул, что в украинской армии растет число дезертиров, и предостерег, что ситуация для Киева будет ухудшаться, если не удастся договориться в Стамбуле, передаёт РБК. «Вот она ухудшилась для них. Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще и о двух субъектах теперь Российской Федерации. И Крым, конечно. Давайте обсуждать это», — сказал президент России. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, которые в сентябре 2022 года вошли в состав России.

Украинский лидер Владимир Зеленский в феврале сообщил, что Украина потеряла 46 тыс. военных убитыми и еще 380 тыс. ранеными. В то же время спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что украинские потери втрое превысили американские потери в войнах во Вьетнаме и Корее.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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