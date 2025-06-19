«Дом.РФ»: Массового перетока средств со вкладов в жилье не ожидается

Крупные вкладчики не нуждаются в квартире, считают эксперты.

Несмотря на рекордный рост депозитов из-за высоких ставок, массового перетока этих средств на рынок недвижимости не произойдет. Основная часть вкладов сосредоточена у граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ».

За последние полтора года объем средств населения в банках вырос на 13 трлн рублей (+29%), достигнув 58 трлн рублей.

Однако почти треть этих денег (4,3 трлн рублей) принадлежит вкладчикам с суммами свыше 10 млн рублей, у которых, как правило, уже есть жилье. Еще 1,4 трлн рублей пришлось на владельцев небольших вкладов (менее 1 млн рублей), которых недостаточно даже для первоначального взноса по ипотеке.

Потенциальными покупателями жилья могут стать владельцы 12 млн счетов, обеспечивших прирост депозитов на 7,3 трлн рублей в прошлом году.

Однако эксперты считают, что не все эти средства пойдут на недвижимость – часть может быть реинвестирована, потрачена на потребление или вложена в другие активы. По прогнозам, на рынок жилья может перейти от 5 до 13 трлн рублей, но этот процесс займет около двух лет. Для сравнения, в 2024 году россияне вложили в покупку жилья 14,4 трлн рублей.

Ранее эксперты составили портрет типичного вкладчика. Обладатели депозитов молодеют, в женская аудитория занимает лидирующие позиции.