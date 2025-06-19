Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия вошла в топ-20 стран по числу богатых людей, Путин заявил о новом раунде российско-украинских переговоров и готовности встретиться с Зеленским, а в Иркутской области около двух аэродромов ввели ограничения связи из-за дронов. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

В топе по миллионерам

Швейцарский банк обнародовал доклад о динамике мирового богатства. Лидером по их числу остается США, где их 23,8 млн. Также в топ-3 попали Китай и Франция. В двадцатку входит и Россия. А по приросту числа миллионеров в 2024 году РФ оказалась на третьей строчке. Также наша страна в тройке лидеров по неравенству в распределении богатства внутри государства.

Новая встреча делегаций

Президент России Владимир Путин рассказал, когда состоится новый раунд российско-украинских переговоров. «Сейчас только у Мединского спрашивал, он сегодня по-моему только разговаривал со своим контрпартнером из Киева. Они договариваются встречаться после 22 июня», – заявил Путин в рамках Петербургского международного экономического форума, добавив, что РФ искренне хочет завершить конфликт.

Переговоры лидеров

Заявил Владимир Путин и о готовности встретиться «со всеми, в том числе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако глава государства напомнил о том, что подписывать документы имеет право только легитимное лицо, а срок полномочий Зеленского уже истек. Если глава государства не легитимен, то «вся система власти становится нелегитимной», – добавил Путин.

Связь с ограничениями

Вблизи двух аэродромов в Иркутской области – в городе Братске и Усольском районе – ограничили мобильную связь после атаки дронов с целью защиты от других вероятных террористических посягательств. У аэропорта Братска вводится 5-километровая зона, возле военной части в Среднем – 7-километровая. Wi-Fi и стационарный Интернет будут работать в обычном режиме.

Самая большая школа

В Иркутске на улице Ярославского строят самую большую школу. Она сможет вместить более 1,5 тысячи учеников. Завершить основные работы на объекте планируется в декабре, после чего начнется оснащение оборудованием. Здесь появятся не только стандартные кабинеты, но и центр добровольчества, музей, театр, бассейн и многое другое. Оформление объекта посвятят 80-летию Великой Победы.