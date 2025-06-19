Выставка дронов пройдет в Иркутске 22 июня

В Иркутске 22 июня на базе Дома молодежи в рамках форума «Беспилотные авиационные системы 2025» пройдет выставка дронов. Здесь будут представлены всевозможные устройства, применяемые в различных отраслях.

Участникам покажут реальные примеры того, как беспилотники используют в работе, а также перспективные сценарии их применения в различных сферах. В их числе – сельское и лесное хозяйство, перевозка грузов, мониторинг ситуации на дорогах и другие.

«Свои дроны представит один из крупнейших производителей, технику которого используют в обучении, для съемок, а также для мониторинга и тушения лесных пожаров. Важной частью программы станет секция, посвященная подготовке кадров для отрасли», – пояснили в областном правительстве.