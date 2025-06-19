Минимумы сахара за четыре года: что ждет рынок дальше?

Цены на сахар упали до минимального уровня за четыре года на фоне ожиданий роста поставок из Индии и Таиланда. На торгах 18 июня цена июльских фьючерсов на сахар-сырец снизилась на 1,6%, достигнув $0,1582 за фунт, что является самым низким показателем с 14 апреля 2021 года, согласно данным биржи ICE.

Сахар начал дешеветь с локального пика в середине марта, и с тех пор цена фьючерсов обвалилась более чем на 21%, а с начала июня — на 7,2%. Ожидается, что увеличение поставок из Индии и Таиланда, крупнейших производителей и экспортеров сахара, будет способствовать дальнейшему снижению цен, передаёт РБК.

Национальная федерация кооперативных сахарных заводов Индии прогнозирует рост производства сахара в стране на 19% в 2025–2026 годах благодаря увеличению посевных площадей и благоприятным погодным условиям. Индийское правительство также объявило об ослаблении экспортных ограничений, разрешив экспорт 1 млн тонн сахара в этом сезоне.

В Таиланде производство сахара в 2024–2025 годах выросло на 14%, и ожидается дальнейший рост на 2% в 2025–2026 годах, согласно данным Управления по сахарному тростнику и сахару Таиланда и Службы сельского хозяйства зарубежных стран США.