Разрыв зарплатных ожиданий: топ-менеджеры хотят больше, чем предлагают

В 2025 г. многие российские компании прекратили бесконечную «охоту за головами» и переориентировались с подбора на удержание сотрудников, но для руководящих позиций ситуация остается сложной. На фоне волатильного рынка компании сократили число нанимаемых управленцев, но продолжают искать редких стратегически мыслящих лидеров. Соискатели, осознавая свою ценность, надеются на более выгодные предложения, и медианные зарплаты в их резюме значительно превышают указанные в вакансиях.

С января по май 2025 года разрыв между зарплатными ожиданиями и реальными предложениями для топ-менеджеров достиг в среднем 20–30%, а в некоторых областях — более 40%. Особенно заметна разница в IT-директорах (45%), аналитике (34%) и генеральных директорах (25%), сообщает газета "Ведомоти".

По данным hh.ru, в мае 2025 года работодатели предлагали IT-директорам в среднем 194 900 руб., тогда как ожидания составляли 282 100 руб., разница более 87 000 руб. Аналитики рассчитывали на 202 400 руб., а им предлагали около 150 600 руб. Генеральные директора ожидали 200 800 руб., но им предлагали 160 800 руб. Разница также значительна для технических директоров (22%), операционных директоров (16%) и начальников производств (24%).

Статистика hh.ru подтверждается данными Skillaz. Дефицит квалифицированных специалистов, рост цен в крупных городах и изменившаяся конкурентная ситуация на рынке венчурного капитала — основные причины разрыва. Кандидаты ориентируются на предыдущий уровень дохода и не желают его снижать, даже учитывая рыночные условия.

По данным Ventra, в 2024 году 68% российских топ-менеджеров увеличили свой заработок, чаще всего на 8–10%, а каждый третий получил прибавку выше 15%.