Беспилотные такси как отели на час: экс-глава «Яндекса» о новой реальности

Бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян на сессии ПМЭФ по беспилотному транспорту рассказал о неожиданной проблеме, с которой столкнулись беспилотные такси в Сан-Франциско. Отсутствие водителя привело к тому, что такси стали использоваться как дешевые отели на час, где пассажиры занимаются сексом, передаёт РБК.

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Худавердян подчеркнул, что беспилотный мир принесет новые проблемы, о которых сейчас трудно предположить. Он также отметил, что в Пекине уже можно вызвать беспилотное такси без водителя-испытателя, что свидетельствует о прогрессе в этой области.

Алексей Шелобков, генеральный директор ИКС Холдинга, в ответ пошутил, что беспилотники важны не только потому, что это производительность труда, но еще и демография, что также «будет очень здорово и полезно».

Худавердян отметил, что в Пекине уже можно воспользоваться беспилотным такси, используя местную сим-карту, без водителя-испытателя. «Это факт, который необходимо принять. Это указывает на то, что такое развитие неизбежно и у нас. Инвестиции в инфраструктуру сложны и требуют времени, и пока они будут реализованы, технологии могут устареть — такова реальность. Поэтому важно использовать уже имеющиеся ресурсы: лидары, сенсоры, фотосенсоры и радарные сенсоры».

На вопрос о том, когда в России можно будет вызвать беспилотное такси, он ответил, что такие такси уже функционируют в разных местах, включая Москву и Сириус в Сочи. Бывший глава «Яндекса» уверен, что беспилотники станут доступны для вызова в течение ближайшего года-двух.