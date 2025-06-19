Минпромторг назвал условия для зарубежных компаний — реинвестирование и локализация

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что обсуждать конкретные условия для возвращения иностранных компаний на российский рынок пока преждевременно, так как санкции еще не сняты. Однако возможными условиями могут стать реинвестирование прибыли, локализация производства и открытие филиалов в исторических регионах РФ, сообщает ТАСС.

Алиханов подчеркнул, что России интересны совместные производства на ее территории, а не просто рынок сбыта. При рассмотрении вопроса возвращения компаний из "недружественных" стран будет учитываться, как они покидали Россию: закрыли ли производственные площадки, оставили ли сотрудников и технологии или сохранили возможность для возобновления кооперации.

Министр отметил, что в сложных условиях российские предприятия продемонстрировали способность развиваться и выходить на новые рынки, несмотря на разрыв кооперационных связей. Сейчас важно защитить появившиеся возможности для отечественных компаний.

Алиханов подчеркнул, что Россия стремится к промышленным проектам на партнерских и взаимовыгодных условиях, что подтверждается взаимодействием с иностранными компаниями, оставшимися на российском рынке.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что иностранные компании должны поспособствовать отмене санкций, прежде чем возвращаться на российский рынок. «А потом пусть приходят — и поговорим»,— сказал господин Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме. Вице-премьер отметил, что Россия не отказывается от иностранных инвестиций, но они должны быть выгодны отечественной технологической базе.