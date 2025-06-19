Семейный парк XIX века воссоздали на территории иркутской Усадьбы Сукачева

В Иркутске на территории Усадьбы Сукачева появилась новое пространство. Здесь воссоздали парк XIX века «Семейные традиции, проверенные временем». Работы провели на грантовые средства.

Фото: Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева

«Проект направлен на создание в приусадебном парке инфраструктуры для семейного детского культурного досуга. Благодаря средствам гранта здесь появилось оборудование для множества активностей на свежем воздухе», – пояснили в организации.

После обустройства площадки у посетителей появилась возможность поиграть в традиционные игры XIX века – серсо и крокет, в уличные шахматы и настольный теннис. Для малышей появились песочница, машинки и велосипеды.

Фото: Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева

Также обновили скамейки, урны, фонари, информационные стенды с актуальной информацией об истории Усадьбы Сукачева, мемориальных насаждениях и мероприятиях. Приобретены оборудование для кинотеатра под открытым небом и организованы фотозоны.

В настоящее время пространство открыто для горожан и гостей столицы Приангарья.