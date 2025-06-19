«Создаём красивую историю жизни». Плейхаб как новая концепция досуга от компании «ГРАНДСТРОЙ»

В начале июня в микрорайоне «Союз» на «стыке» с новым жилым комплексом «Союз Priority» торжественно открыли общественное пространство непривычного для Иркутска формата – плейхаб с фонтаном. Это событие вызвало большой интерес у иркутян, а его значимость в целом для областного центра подчёркивало присутствие на мероприятии мэра Иркутска Руслана Болотова. Новый объект городского благоустройства он назвал ориентиром, на который надо равняться. В чём заключается идея плейхаба, какие задачи может решать новое пространство, и как оно изменит социум? Об этом – в нашем материале.

Фото предоставлены компанией

«Фонтан – ноу-хау для иркутских ЖК»

Автором идеи плейхаба – досугово-игрового пространства, предназначенного не только для маленьких детей, а для людей любого возраста, выступила компания «ГРАНДСТРОЙ». Она же реализовала проект, который уже стал популярным местом отдыха у жителей ЖК «Союз» и «Союз Priority».

– Такое понятие, как плейхаб появилось в Иркутске впервые. Мы предложили новую концепцию проведения досуга, идея которой заключалась в создании мультиформатного пространства, где люди смогут отдыхать, проводить общественные мероприятия, встречаться с друзьями, общаться, – рассказала нашему изданию генеральный директор группы компаний «ГРАНДСТРОЙ» Екатерина Прядко. При этом она сделала особый акцент на том, что пространство открыто и доступно буквально для каждого жителя Иркутска.

Фото предоставлены компанией

По замыслу проектировщиков, плейхаб – из-за перепадов рельефа – расположен на нескольких уровнях. На нижнем будут работать кафе и летние веранды. Второй уровень – амфитеатр – может использоваться не только как место для отдыха, но и как сцена для праздников – локальных или общегородских. Здесь же – центральная летняя локация плейхаба – плоскостной фонтан. По словам Екатерины Прядко, такое гидротехническое сооружение в жилом комплексе – ноу-хау для Иркутска. Он придаёт площадке особую атмосферу и привлекает к ней внимание как детей, так и взрослых. И на третьем – самом верхнем уровне общественного пространства находится большая детская площадка с интересным игровым комплексом для тех, кто любит активный отдых. Зимой центральным элементом плейхаба станет большая ель, которую посадила компания «ГРАНДСТРОЙ» и вокруг которой будут концентрироваться зимние мероприятия.

Фото предоставлены компанией

Как пояснила заместитель генерального директора компании «ГРАНДСТРОЙ» Виктория Некрасова, детская площадка в плейхабе тоже особенная – комплекс изготовлен по спецзаказу из натуральных экологичных материалов, он очень прочный и способен выдержать большое количество одновременно играющих детей.

Фото предоставлены компанией

«Красивое и комфортное место для жизни»

Игровой комплекс с честью прошёл тест-драйв во время торжественного открытия плейхаба. Сотни ребятишек, пришедших на праздник, с восторгом испытывали его на прочность. Справился с детским энтузиазмом и фонтан. А на сцене амфитеатра прошла праздничная концертная программа, в которой участвовали как юные артисты, так и постарше, например, популярная иркутская кавер-группа «Пина Колада». Кроме этого, мэр города в торжественной обстановке вручил награды детским спортивным и творческим коллективам – победителям различных соревнований и конкурсов.

Фото предоставлены компанией

– «ГРАНДСТРОЙ» организовал классное мероприятие, все дети были довольны и радостно носились по площадке, прыгали в фонтане, ели сладкую вату, участвовали в мастер-классах, в общем, делали, что хотели, даже наша годовалая дочь танцевала в коляске. А мне, как потенциальному жильцу этого района, было важно посмотреть и понять, какие условия созданы здесь девелопером для комфортной жизни, – поделилась впечатлениями одна из гостей мероприятия.

Фото предоставлены компанией

– Наш город развивается, он становится таким, каким мы хотим его видеть. Рядом с ЖК «Союз Priority» возводится современная школа на 1275 мест, которую мы будем сдавать в следующем году. Это очень важный объект для района. В ближайшее время мы также начнём здесь строительство ещё одного детского сада. Кроме этого, новое общественное пространство, которое мы открываем, свяжет с жилыми массивами достаточно уникальный для Иркутска проспект, названный в честь нашего земляка, самого молодого героя спецоперации Эдуарда Дьяконова. В целом, это будет очень красивое и комфортное место для жизни иркутян, – отметил Руслан Болотов.

Фото предоставлены компанией

«Инфраструктура для развития добрососедских отношений»

По словам Екатерины Прядко, плейхаб – это своего рода «ситуативная» инфраструктура для объединения жителей и развития добрососедских отношений. Он будет интегрирован в общую сервисную функцию с соседским центром, который уже действует в ЖК «Союз Priority», и лобби, которое начнёт функционировать в жилом комплексе осенью.

Такая интеграция, по убеждению девелопера, даст жителям возможность создавать и реализовывать интересные и необычные жизненные сценарии. Например, установить на площадке плейхаба телескоп, чтобы полюбоваться на звёзды, не уезжая далеко от дома. Или провести книжную ярмарку, литературный вечер – как на улице, так и внутри жилого комплекса.

Фото предоставлены компанией

– О том, что нужно развивать доверие между жителями, бизнесом, властью, говорится очень много. А мы делаем реальные шаги в этом направлении, строя, в том числе, такие общественные площадки, что в конечном итоге развивает наше общество, меняет его, делает жизнь для всех лучше. Этой философии наша компания придерживается во всех проектах, и как бусинки на ниточку собирает красивую историю комфортной жизни людей. Кстати, у нас в копилке ещё много идей, подобных плейхабу, – подчеркнула Екатерина Прядко.

Фото предоставлены компанией

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

– У меня сложилось очень хорошее впечатление от новой локации. В ней есть целостность, есть масштаб, функциональность и добротность. Это ориентир, на который надо равняться. Мне эта история нравится ещё и потому, что здесь решаются сразу несколько вопросов, связанных не только со строительством жилья, но и социальных объектов. Это практически комплексное развитие территории, хотя формально район не входит в КРТ. Тем не менее, мы продолжим двигаться в этом направлении. Для города это очень важно, потому что жильё здесь находится в среднем ценовом диапазоне по Иркутску, а по инфраструктурному насыщению его можно отнести к топовому. Подход к развитию города, который демонстрирует компания «ГРАНДСТРОЙ» своим уникальным, красивым, комфортным проектом, заслуживает высокой оценки. Компания создаёт не просто новые места для жизни горожан, а предоставляет всем новые возможности.

Фото предоставлены компанией

Екатерина Прядко, генеральный директор группы компаний «ГРАНДСТРОЙ»:

– Мы вводим новое общественное пространство, потому что верим в эту идею и прилагаем огромное количество усилий, чтобы Свердловский округ и непосредственно микрорайон «Союз» стал не просто новой точкой притяжения на карте нашего города, а новым центром Иркутска: с прекрасной инфраструктурой, дизайнерскими объектами для отдыха и арт-объектами, которые преображают окружающую среду.

Фото предоставлены компанией

Когда несколько лет назад мы заявляли, что здесь будет новая точка притяжения Иркутска, нам как-то никто особо не верил. А сейчас мы видим результат, видим, что у нас получается воплотить в жизнь то, о чём мы много думали и во что вкладывали много сил. Я очень благодарна своей команде за максимальную реализацию всех планов. Надеюсь, что иркутяне оценят эти старания и будут не просто пользоваться новым пространством, но и беречь его, сохранять. А мы в свою очередь обещаем, что будем систематически его улучшать, совершенствовать. У нас здесь ещё запланированы различные зелёные посадки и установка эксклюзивных арт-объектов. То есть мы планомерно, системно, устойчиво развиваем этот район: в мае с опережением ввели четвёртый и пятый дома ЖК «Союз Priority», осенью начнём строить вторую очередь этого жилого комплекса, в котором продолжим реализовывать интересные идеи благоустройства.

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