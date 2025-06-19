Банки увеличили финансирование добычи ископаемого топлива вопреки климатическим целям

Снижения цен на ждать не стоит.

Крупнейшие мировые банки нарастили инвестиции в уголь, нефть и газ на 162 млрд долларов, достигнув 869 млрд долларов в 2024 году, что стало первым ростом с 2021-го. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет Rainforest Action Network.

Лидером стал американский JP Morgan, увеличивший финансирование на треть – до 53,5 млрд долларов. Европейские банки, такие как Barclays, активнее вкладывались в угольную отрасль, а японские Mizuho и другие поддерживали газовый сектор.

Рост инвестиций совпал с выходом США из Парижского соглашения при администрации Трампа и общим ослаблением ESG-повестки. Хотя некоторые банки, включая Citigroup, заявляют о поддержке низкоуглеродной экономики, их реальные вложения в ископаемое топливо растут. Эксперты отмечают, что часть компаний финансирует проекты за счет собственных средств, особенно на фоне высоких цен на нефть.

Увеличение инвестиций не означает, что в ближайшем будущем нас ждет резкий рост добычи и снижение цен на нефть, считает аналитик компании «Имплемента» Орлан Ондар.

«Реализация крупных проектов занимает годы. При этом новые инвестиции чаще всего направлены на замещение падающей добычи на старых месторождениях, а не на создание избытка предложения. Кроме того, на цены влияют и другие факторы, такие как соглашения ОПЕК+, глобальный спрос (особенно в Азии), геополитическая ситуация. Всё это ограничивает возможность серьезного снижения цен на среднесрочном и долгосрочном горизонтах», – резюмирует эксперт.

Напомним, что согласно из ежегодному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), мир стоит на пороге новой эры в сфере электроэнергии, поскольку пик спроса на ископаемое топливо ожидается к концу текущего десятилетия. Эти изменения могут стимулировать инвестиции в зеленую энергетику. Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль считает, что такая перспектива «перенесет нас в совершенно иной энергетический мир». Согласно сценарию агентства, мировое потребление нефти достигнет своего пика к 2030 году, составив 102 млн баррелей в сутки, а к 2035 году сократится до 99 млн баррелей в сутки. Аналитики связывают это снижение главным образом с ростом использования электромобилей и мерами по борьбе с изменением климата. Избыточные запасы ископаемого топлива могут привести к снижению цен на него и способствовать увеличению инвестиций в экологически чистую энергию, считают в МЭА.