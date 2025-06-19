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Дмитриев надеется на снижение ключевой ставки

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 18 по 21 июня, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что снижение ставки способствует экономическому росту.

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"Мы надеемся, что оно [снижение ключевой ставки] продолжится, потому что было бы, конечно, полезно для российской экономики и увеличения инвестиций в российскую экономику", - сказал Дмитриев ТАСС в кулуарах ПМЭФ.

Напомним, 6 июня Банк России уже снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода, когда она составляла 21% годовых. В ведомстве объяснили это решение тем, что инфляционное давление постепенно ослабевает, а экономика возвращается к сбалансированному росту. При этом ЦБ пообещал сохранять жесткость денежно-кредитной политики, чтобы достичь целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году.

Ранее эксперты подчеркивали, что «снижение до 20% носит скорее формальный характер и принципиально ничего не меняет ни для бизнеса, ни для бюджета, ни для россиян».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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