Решетников: укрепление рубля связано с жесткой денежно-кредитной политикой

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснил укрепление рубля недостатком спроса в экономике на фоне жесткой денежно-кредитной политики. По его словам, дальнейший курс рубля будет зависеть от решений Центрального банка, сообщает Интерфакс.

"Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике, обусловленного жесткой ДКП", — отметил Решетников. Он добавил, что динамика рубля также зависит от решений ЦБ, и ответил на вопрос о возможном ослаблении рубля, как это заложено в прогнозе Минэкономразвития.

Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля, а на конец года — 98,7 рубля.

Ранее аналитики, включая Александра Потавина из ФГ «Финам» и Михаила Васильева из Совкомбанка, выразили сомнение, что смягчение ДКП приведет к резкому ослаблению рубля. Высокие ставки продолжают поддерживать рубль, стимулируя бизнес и население вкладываться в рублевые активы и снижая потребительский спрос, что уменьшает объемы импорта и спрос на валюту. Потавин предполагает, что если в июле ставка будет снижена до 19% и будут даны сигналы дальнейшего смягчения ДКП, позиции рубля могут ослабнуть.