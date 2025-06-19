Внутренние отделочные работы идут в новом микрорайоне в Усть-Куте

В новом жилом микрорайоне Иркутской нефтяной компании (ИНК) в Усть-Куте продолжается внутренняя отделка. В первых двух домах, предназначенных для сотрудников Иркутского завода полимеров и их семей, завершаются штукатурные работы.

Завершение штукатурных работ планируется к концу июня. Параллельно со этим, строители завершают устройство перегородок из гипсокартона и установку систем отопления. В ближайшее время начнется устройство стяжки полов. В санузлах квартир уже монтируют скрытые инсталляции для сантехники, идет разводка внутренней канализации, водопровода и электропроводки. Также строители проводят подключение домофонных систем и сетей связи, включая интернет. Следующим этапом станет предчистовая отделка: шпаклевка стен, заделка швов и стыков, устройство внутренних оконных откосов и грунтовка поверхностей.

На фасадах уже установлены теплоизоляционные материалы, ведется монтаж витражных конструкций, затем начнется установка вентилируемых фасадов и облицовочных панелей.

Помимо этого, идут работы по благоустройству прилегающей территории: выполняется планировка, отсыпка щебнем, укладка бордюрного камня для тротуаров и пешеходных дорожек. В июле запланированы работы по устройству наружных электрических сетей.

Микрорайон площадью 25,7 га будет состоять из 8- и 9-этажных домов, часть первых этажей которых отведена под коммерческие помещения. В апреле более 50 местных предпринимателей ознакомились с вариантами размещения бизнеса: кофеен, салонов красоты, аптек, магазинов и др. Проект также включает строительство детского сада на 90 мест – уже получено положительное заключение госэкспертизы, школы на 352 места, физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом и досугового центра. На данный момент заключен договор на проектирование полигона ТКО, ведутся инженерные изыскания. Инфраструктура микрорайона будет доступна всем жителям Усть-Кута.