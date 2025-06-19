Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Иркутска завершат 1 июля

В Международном аэропорту Иркутска продолжается ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы. В его рамках планируется обновить 28 тысяч квадратных метров покрытия.

По данным организации, уже обновлено 20,6 тысячи квадратных метров ВПП, а также частично приведены в порядок обочины. Параллельно ведется замена огней приближения, входных углубленных и боковых посадочных прожекторных огней.

Работы начались 3 мая и будут завершены 1 июля. Их проводят трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам с 14:00 до 22:00. Несмотря на ограничения, взлеты и посадки проходят по графику за счет оставшейся части полосы.