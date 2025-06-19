Заработала новая программа льготного кредитования МСП в сфере городской экономики

ВТБ, ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП заключили трехстороннее соглашение по участию в новой программе "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса в сфере городской экономики. Договор между банком, ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП стороны подписали во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Новая программа позволит расширить доступ к финансированию для субъектов МСП, особенно в приоритетных отраслях "городской экономики". Она предполагает совместное поручительство ВЭБ.РФ и Корпорации МСП, покрывающее до 50% суммы кредита (каждая организация гарантирует 25% суммы займа). Такая структура позволяет снизить риски для банка и увеличить доступность финансирования для предприятий, которым ранее было сложно получить кредиты на выгодных условиях. Финансирование доступно сроком до 10 лет. Сумма финансирования на инвестиционные цели до 2 млрд руб., на развитие бизнеса - до 50 млн руб.

Ключевой особенностью программы является упрощенная процедура оформления поручительства, которая избавит заемщиков от дополнительных временных и финансовых затрат. Банк уже одобрил первые проекты для включения в реестр кредитов, обеспеченных совместным "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ и Корпорации МСП.

«Мы стали первым участником этой важной государственной программы. Ее реализация совместно с ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП станет дополнительным драйвером развития малого и среднего бизнеса в России и позволит предприятиям реализовать свои инвестиционные планы, повышая устойчивость экономики страны и создавая новые рабочие места», – рассказал Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«В рамках новой Стратегии-2030 Группа ВЭБ.РФ стремится стать эффективной платформой развития. Совместная программа зонтичных поручительств – это новый инструмент. Он позволит повысить доступность финансирования для предпринимателей, которые создают новое качество жизни в городах. Объем участия ВЭБ.РФ в программе составляет 25 млрд рублей», – сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

«Совместная с ВЭБ.РФ программа направлена на расширение возможностей для малого и среднего бизнеса по привлечению финансирования и снижение рисков для банков. Поддержка сектора МСП, занятого в сфере городской экономики, позитивно скажется не только на качестве предпринимательской среды, но и будет способствовать развитию территорий и повышению инвестиционной привлекательности регионов», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.