Новак признал сложность финансовой устойчивости нефтяной отрасли из-за укрепления рубля

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал текущую цену на нефть сложной для России, учитывая укрепление рубля. Несмотря на то, что она позволяет продолжать инвестиции в нефтедобычу, ситуация с финансовыми моделями усложняется. Новак подчеркнул, что важно смотреть на долгосрочный период, а не на текущие моменты.

"Да, текущая цена обеспечивает продолжение инвестиций. Конечно, с учетом укрепления рубля ситуация с точки зрения финансовых моделей более сложная, действительно, но мы смотрим не в текущем периоде, финансовые модели учитывают среднегодовые цены, то есть среднесрочный период, поэтому нужно смотреть за период, а не в конкретный момент", - сказал он Интерфакс.

Новак подчеркнул, что Россия продолжает инвестировать в нефтедобычу, чтобы поддерживать текущий уровень добычи и развивать новые проекты и месторождения. Он также указал на необходимость учитывать курс рубля при составлении финансовых моделей, так как затраты выражены в рублях.