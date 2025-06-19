Подделки известных брендов на 360 тыс. рублей изъяли в Иркутске и Тайшете

В Приангарье провели проверки исполнения законодательства в сфере оборота контрафактной продукции. По их результатам обнаружены нелегальные товары в нескольких точках.

«В результате проверок из незаконного торгового оборота в магазинах Иркутска и Тайшета изъяты товары, на которые были незаконно нанесены товарные знаки известных брендов, общей стоимостью более 360 тыс. рублей», – сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Предпринимателей оштрафовали на 50 и 75 тыс. рублей, предметы правонарушения конфискованы.