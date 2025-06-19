Эн+ проконсультирует абитуриентов ИРНИТУ

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20 июня с 12:00 на площади перед главным корпусом ИРНИТУ состоится «Праздник абитуриента-2025». Компания Эн+, поддерживающая мероприятие в рамках старта приемной кампании, представит открывающиеся для будущих специалистов-энергетиков возможности.

Молодые профессионалы и сотрудники Эн+ Универ проведут презентацию холдинга, индивидуальные консультации и расскажут о программах для студентов и выпускников. Гости смогут не только получить полезные советы по построению карьеры, но и поучаствовать в интерактивах, почувствовав себя частью энергохолдинга, а также сделать памятное фото с помощью AI-технологий.

Эн+ уделяет большое внимание подготовке собственных кадров, начиная с младших курсов.

Холдинг, основанный Олегом Дерипаской, давно сотрудничает с ИРНИТУ: здесь реализуется множество образовательных инициативах и стипендиальных программ. Студенты энергетических специальностей со второго курса могут присоединиться к Корпоративному учебно-исследовательскому центру, где углубляют знания и приобретают практический опыт. Кстати, студентов КУИЦ ждет гарантированное трудоустройство в структуры энергохолдинга.