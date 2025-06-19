Иркутская область планирует подписать более 20 соглашений на ПМЭФ

В планах десятки деловых встреч.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что работа на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) дает мощный импульс для развития региона. В этом году делегация планирует заключить более 20 соглашений, в том числе инвестиционных, а также провести десятки деловых встреч.

Кобзев отметил, что ПМЭФ остается ключевой площадкой для диалога с федеральными властями, госкорпорациями и бизнесом. В фокусе обсуждений – подготовка кадров, экология и межрегиональное сотрудничество. В прошлом году по итогам форума было подписано 27 соглашений, восемь из которых – инвестиционные.

– В марте этого года в Ангарске было запущено новое высокотехнологичное производство гибких полимерных армированных труб. Таких объектов всего два в стране – у нас и в Тюменской области. Инициатор проекта, компания «Полипластик», вложила более 500 млн рублей. И старт этому проекту был дан в 2022 году на ПМЭФ, когда было подписано соответствующее соглашение. Другой значимый проект, соглашение о реализации которого также было подписано на ПМЭФ, – это создание целлюлозно-картонного комбината на севере Иркутской области в Усть-Илимске, – рассказал Игорь Кобзев.

Иркутская область представит свои проекты на объединенном стенде «Большая Сибирь». Среди ключевых инициатив – завод полимеров в Усть-Кутском районе, промышленный комплекс по производству алюминия в Тайшете и новый целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске. Эти проекты направлены на глубокую переработку сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.