12 туристических проектов Иркутской области получат федеральное финансирование

Опубликованы итоги конкурса на предоставление субсидий инвестиционным проектам по строительству модульных гостиниц в Иркутской области. Региональное агентство по туризму обнародовало список победителей среди претендентов на поддержку от Министерства экономического развития России в рамках реализации федерального проекта «Туризм и гостеприимство».

В результате конкурсного отбора были выбраны 12 лучших проектов, каждый из которых получит финансовую помощь на строительство временных объектов туристической инфраструктуры в период с 2025 по 2027 годы. Общая сумма инвестиций составит более 520 млн руб. Самые большие инвестиции по строительству модульных гостиниц получит Байкальск.

Наиболее крупные гранты получили следующие проекты:

1. ООО «Горы Байкала», Байкальск — 170,1 млн рублей (85,5 млн в 2025 и 84,6 млн в 2026 годах).



2. ООО «Байкалсиб», Байкальск — 77,5 млн рублей (2026 год).



3. Проект «Тракстоп38», посёлок Култук, Иркутская область — 73,32 млн рублей (2026 год).



4. Модульная гостиница категории четыре звезды — 55,8 млн рублей (28,2 млн в 2026 и 27,6 млн в 2027 годах).

5. ООО «Байкальская шишка», Байкальск — 33,8 млн рублей (16,92 млн в 2026 и столько же в 2027 годах).

«В ближайшее время сотрудники агентства по туризму Иркутской области свяжутся со всеми победителями», – сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что пять крупных отелей построят в Иркутской области благодаря льготному кредитованию. В перечень победителей Минпромторга попали региональные проекты , предусматривающих строительство и реконструкцию различных объектов отдыха, включая крупные гостиницы, горнолыжные курорты, парки развлечений и аквапарки. Данные инициативы реализуются в рамках приоритетного направления национального проекта «Туризм и гостеприимство».