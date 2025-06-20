«Союз Priority»: жизнь среди природы и комфорта

С момента сдачи первых домов в ЖК «Союз Priority» прошёл уже год, но жилой комплекс продолжает вызывать живой интерес у иркутян. Сейчас он «подогревается» ещё и тем, что в мае компания «ГРАНДСТРОЙ» досрочно ввела в жилом комплексе ещё два дома категории «бизнес+». Поэтому на празднике открытия плейхаба у девелопера не было недостатка в желающих попасть на обзорную экскурсию по объекту. Предоставленной возможностью воспользовалась и Газета Дело.

Как отметила наш «экскурсовод» – заместитель генерального директора компании «ГРАНДСТРОЙ» Виктория Некрасова, одно из важных преимуществ ЖК «Союз Priority» - пожалуй, лучшая инфраструктура в городе. В шаговой доступности – спортивные объекты, библиотеки, образовательные учреждения, идёт строительство школы на 1250 мест, проектируется новый детсад. Кроме этого, буквально под окнами – лесной массив. Да и сам жилой комплекс по количеству различных насаждений очень похож на природный парк.

– У нас во дворах высажено более 100 видов растений: дендролог специально подбирала их таким образом, чтобы они постоянно цвели на протяжении всего лета. Сейчас закончит цвести японская спирея и миндаль, начнёт гортензия, а потом придёт время роз: кстати, на плейхабе все клумбы будут засажены розами. Также во дворах много хвойных деревьев, чтобы зелёный фон сохранялся и зимой, – рассказала Виктория.

Продуманное до мельчайших деталей благоустройство дворов – это настоящая гордость девелопера. Безопасные игровые комплексы, современное покрытие, беседки с инфракрасным подогревом – все решения направлены на создание комфортных условий для жильцов комплекса.

Эту же задачу решает и соседский центр, открытый в одной из блок-секций «Союз Priority». Здесь можно провести совместное мероприятие, пообщаться с соседями, встретиться с друзьями, деловыми партнёрами. В центре есть переговорная, коворкинг, детская игровая комната, библиотека, а также многофункциональное помещение, которое можно трансформировать в кинотеатр, зал для йоги или праздничного мероприятия.

– Мы стремимся развить институт добрососедства, чтобы люди не были сами по себе, а могли общаться, знакомиться, дружить. Поэтому идея соседского центра получит своё развитие в формате лобби в новой части жилого комплекса, где будут оборудованы переговорные, коворкинг, помещение для праздников, тренажёрный зал и большая игровая для детей, – прокомментировала Виктория.

Две новых блок-секции «Союз Priority», которые были сданы в мае этого года, готовятся к встрече со своими жителями. Девелопер позиционирует их как дома категории «бизнес+». Здесь более пятидесяти вариантов планировок квартир – самые маленькие от 42 м², а просторные до 126 м2. Очень интересное решение – квартиры с террасами, причём на первых этажах площадь террас составляет 30 м².

И ещё одна достопримечательность – это потрясающий вид на Иркутск и Ангару, открывающийся из окон квартир на верхних этажах. Он действительно захватывает дух и, по мнению девелопера, рождает желание никуда больше не переезжать.

В одной из блок-секций для потенциальных покупателей организован технорум, где представлены все технологические решения, применяемые при строительстве ЖК: от приборов учёта до материалов межкомнатных перегородок.

www.grandstroy38.ru

ООО СЗ "Грандстрой Девелопмент". Проектные декларации на наш. дом.рф