Бизнес предложил продавать российское вино онлайн по биометрии

Дистрибьюторы должны будут иметь оборот от 1 млрд рублей.

Предприниматели выступили с инициативой разрешить онлайн-продажи российского вина с биометрической идентификацией покупателей. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Согласно предложению, продавцы должны иметь оборот от 1 млрд рублей и состоять в спецреестре, а покупатели – подтверждать личность через Единую биометрическую систему.

Инициатива призвана поддержать малых и средних виноделов, испытывающих сложности с выходом на федеральный рынок.

Ранее попытки узаконить дистанционную продажу алкоголя проваливались. Сторонники идеи видят в ней стимул для отрасли, противники опасаются роста нелегального оборота.

Напомним, что в 2024 году отечественные виноделы поставили рекорд, выпустив порядка 51,3 млн декалитра винной продукции. Это на 19% больше, чем в 2021 году – 43 млн декалитров. Тихие вина занимают 63,5% рынка, игристые – 34,3%, а ликерные, почти отсутствовавшие пять лет назад, теперь составляют 2,2%.