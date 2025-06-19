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Бизнеследи в Приангарье запретили выезд за рубеж из-за долга по налогам в 8 млн рублей

Индивидуальному предпринимателю в Иркутской области запретили выезжать за границу из-за долга по налогам. Женщина не выплатила почти 8 млн рублей.

Уважительных причин для непогашения долга у сибирячки не было, отмечает объединенная пресс-служба судов региона. Списать долг решили за счет имущества нарушительницы, которой вручили соответствующее постановление.

Также, чтобы побудить должницу выплатить деньги, ей временно ограничили право выезда за границу: чтобы его снять, нужно погасить задолженность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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