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Россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

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Проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян.

По прогнозам ВТБ, в первом полугодии 2025 года вкладчики смогут заработать около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что на 50% превышает результаты аналогичного периода 2024 года. В целом, ожидается, что за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам достигнут порядка 9 трлн рублей. Об этом сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По словам Брейтенбихера, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян.

«Если раньше вклады рассматривались как резерв на черный день, то сейчас они становятся инвестициями в будущее. Клиенты стремятся максимально эффективно использовать каждый свободный рубль», — отметил он.

По его данным, каждый четвертый вкладчик банка использует одновременно два продукта — депозит и накопительный счет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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