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Александр Ведяхин советует пока копить на депозитах, а не брать ипотеку

Из-за высоких ставок сократился и ввод жилья.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рекомендует россиянам пока воздержаться от ипотеки и накопить средства, пока не снизятся ставки. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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«Если сравнить стоимость кредита с ростом жилья и против депозита, наверное, я бы рекомендовал на начальный этап все-таки накопить. Условно через полгода, когда я надеюсь, что начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, то тогда войти в ипотеку», – сказал зампред.

Он также отметил, что из-за высоких ставок в последнее время запускалось мало новых строительных проектов, что может привести к дефициту жилья и дальнейшему росту цен в ближайшие 2-3 года. Однако при снижении ставок по ипотеке рост цен на недвижимость может сравняться с кредитными расходами.

Ранее эксперты заявили, что несмотря на рекордный рост депозитов из-за высоких ставок, массового перетока этих средств на рынок недвижимости не произойдет. Основная их часть сосредоточена у граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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