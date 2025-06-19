Дропперы – ахиллесова пята в противодействии мошенничеству

Все чаще ими становятся молодые люди.

Специалисты банка ежегодно предотвращают тысячи случаев хищений, временно замораживая подозрительные переводы. Хотя некоторые клиенты первоначально выражают недовольство, в большинстве случаев они впоследствии благодарят за сохраненные средства. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Сегодня наша ахиллесова пята в противодействии мошенничеству – дроперство. В такую деятельность все чаще вовлекают молодежь: за три года число преступлений с участием дроперов-подростков выросло в 74 раза», – подчеркивает зампред.

С начала 2024 года Сбер вернул клиентам 1,7 млрд рублей со счетов дроперов – на 700 млн больше, чем за весь 2023 год. Банк призвал к законодательному закреплению обязанностей всех финансовых организаций по борьбе с дропами и улучшению взаимодействия между участниками рынка.

Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов. Если правонарушитель не является клиентом банка, но передает карту мошенникам, то штраф составит от 300 тыс. до 1 млн рублей. Также ему могут назначить принудительные работы на срок до 4 лет или лишить свободы на срок до 6 лет со штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода за период от одного года до двух лет.