Как построить туристический бизнес на селе, узнали слушатели «Школы фермера» из Иркутской области

В рамках федеральной образовательной программы Россельхозбанка «Школа фермера» слушатели курса «Организация фермерского хозяйства» посетили семейную ферму-сыроварню «Милаша» в деревне Грановщина Иркутского района. Будущие фермеры познакомились с успешным опытом фермера Никиты Россова. Он рассказал о принципах организации бизнеса, мерах господдержки и своем пути от семи коз и долга в семь миллионов до признания на федеральном уровне.

«Я пришёл в бизнес, когда у нас была недостроенная ферма и долги. И я, и мама работали на нескольких работах, чтобы их выплачивать, параллельно пытаясь расшириться и увеличивать объёмы производства. Реализовывать сыр пытались через городские ярмарки. Помогла «Школа фермера». Один из самых важных навыков, которые я получил на проекте, – это умение составлять бизнес-план. Я понял, что нужно искать новые инструменты сбыта, расширять программу агротуризма, выходить на межрегиональный и даже международный уровень. Это помогло мне победить в федеральном конкурсе в 2023 году и стать единственным предприятием в Иркутской области, которое выиграло субсидию на развитие агротуризма», – сказал он.

На средства гранта фермер построил большой демонстрационный ангар, где среди прочего появились доильные тренажеры, пользующиеся большим интересом у посетителей.

Теперь именно отсюда начинается знакомство с фермой. Здесь туристы узнают о породах животных и полезных свойствах молока, могут увидеть, как ухаживают за животными, и самостоятельно покормить коз. В планах – организация доильного зала и перенос сыроварни на территорию фермы, чтобы туристы через смотровое окно могли понаблюдать за всеми стадиями превращения сырого молока в готовый продукт. Владелец фермы уверен, что гастрономия – лучший канал продажи сельскохозяйственной продукции.

Сейчас «Милаша» производит уже около 30 видов сыров, от моцареллы и феты до редких сортов, таких как горгонзола и камамбер. Часть ассортимента слушатели проекта смогли попробовать в рамках дегустационной программы и самостоятельно приготовить один из видов на мастер-классе по сыроварению. Никита рассказал об истории производства сыров, нюансах технологического процесса, особенностях хранения, а главное – поделился своим опытом ведения бизнеса, дал практические советы о том, с чего в первую очередь стоит начать свое дело, и даже предложил несколько идей для создания собственного туристического бизнеса. По мнению сыровара, рынок гастротуров в Иркутской области недостаточно развит, и этим надо пользоваться, чтобы занять свою нишу и обмениваться турпотоком.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, что такие выезды помогают развеять стереотип о необходимости уезжать в крупные города для того, чтобы добиться успеха, и вдохновляют на развитие сельского туризма в Иркутской области.

«После окончания проекта «Школа фермера» Никита каждый год принимает у себя новых слушателей и делится своим опытом. Он не только вдохновляет своим примером, но и популяризирует работу сельского труженика. Его ключевой принцип — «где родился, там и пригодился». Возможно, именно эта выездная практика для кого-то ляжет в основу будущего бизнес-плана и вдохновит на развитие сельского туризма в регионе», – отметила Наталья Баркова.

Слушатели «Школы фермера» отметили, что смогли получить ценный профессиональный опыт. «Я уже была раньше на экскурсии у Никиты Россова, но сейчас его рассказ как бизнесмена был особенно полезен. Он поделился важными нюансами организации фермерского хозяйства, открыто говорил о «плюсах» и «минусах» и вдохновил на создание собственного туристического объекта. Считаю, что у нас в Усольском районе тоже есть что показать и чему научить», – отметила участница проекта Наталья Дубынина.