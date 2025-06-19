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Инфраструктура малых городов получит мощный импульс развития

Новый способ поддержать малые города России предложил Совет Федерации — социальный инфраструктурный контракт (СОИК), направленный на привлечение инвестиций крупных компаний в социальную инфраструктуру регионов. Согласно инициативе, поддержанной сенаторами, предприятия смогут финансировать строительство школ, больниц, спортивных комплексов и культурных учреждений взамен на налоговые льготы и другие стимулы от государства. После завершения строительства такие объекты будут переданы муниципалитетам или региональным властям.

Идея была одобрена на специальном заседании Совета Федерации, посвященном социальным инвестициям. Сейчас проект закона передан рабочей группе, включающей представителей законодательной власти, профильных ведомств, деловых кругов и экспертного сообщества. Окончательная версия документа должна поступить на обсуждение осенью текущего года.

Эксперты убеждены, что создание нового механизма поддержки социальных инвестиций давно назрело. Основное достоинство СОИК состоит в  том, что он позволяет не искать средства на развитие социальной инфраструктуры в бюджете, а получать объекты уже сейчас. Это могло бы значительно улучшить ситуацию во многих, особенно небольших городах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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