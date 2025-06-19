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Иркутская область, МТС и «ВымпелКом» договорились о развитии цифровой инфраструктуры

Компании поучаствуют в модернизации системы «Безопасный город».

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

На ПМЭФ правительство Иркутской области подписало соглашения с «ВымпелКом» (Билайн) и МТС о развитии телекоммуникаций и цифровой экономики региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Документы предусматривают сотрудничество в сфере информационной безопасности, внедрение умных городских решений и поддержку туристической отрасли.

Губернатор Игорь Кобзев обсудил с операторами конкретные проекты: модернизацию системы «Безопасный город», цифровизацию паромной переправы на Ольхон и экологический мониторинг. МТС уже обеспечила связью удаленные населенные пункты и запустила систему контроля качества воздуха. Партнерство направлено на повышение качества жизни в регионе через технологические решения.

– Иркутская область всегда славилась своими природными ресурсами, но сегодня, как никогда, важно двигаться в ногу с современными вызовами. Мы понимаем, что цифровизация – это не просто тренд, это необходимость, которая открывает новые горизонты для экономики, образования, здравоохранения и многих других сфер. Уверен, что наша дальнейшая совместная работа будет способствовать достижению общих целей – повышению качества жизни людей и устойчивому развитию региона. Первостепенное значение для нас сегодня имеют вопросы устранения цифрового неравенства, обеспечения отдаленных и малонаселенных пунктов Иркутской области услугами мобильной связи и доступом к сети, – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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